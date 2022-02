Mazzarri | «Il mani di Mario Rui era rigore L’arbitro è stato ingannato | ma dal Var mi aspetto di più»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ai microfoni di Dazn, nel post partita di Cagliari-Napoli 1-1, l’allenatore del Cagliari, Walter. «Oggi abbiamo fatto una grande gara, ma l’avevamo fatta anche con la Fiorentina. Abbiamo avuto 10 minuti di flessione alla fine del primo tempo, poi abbiamo fatto tutto noi, creato 4, 5, 6 palle gol clamorose, ci sono alcuni episodi che andrebbero riviste ma quando si sbaglia così tanto davanti al portiere non si può dire nulla ai ragazzi, facciamo delle grandi gare e poi siamo penalizzati, meritiamo almeno 5-6 punti in più rispetto a come sono andate le nostre gare». Quali episodi? Il fallo di mano? «Rui gioca da tanti anni, ha visto che la palla lo scavalcava e si è lanciato tipo basket, per me èclamoroso, mi dispiace che il Var non lo abbia segnalato, perchéha fatto un’ottima partita, è ...