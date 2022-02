LIVE – Cagliari-Napoli 0-0: iniziata la partita! (Di lunedì 21 febbraio 2022) È il momento della verità per il Napoli. Con tutti i risultati favorevoli, contro ogni pronostico, gli azzurri hanno l’opportunità di conquistare la vetta e dare risposte importanti. Si tratta di un appuntamento al quale non possono mancare. Il Milan di Pioli, primatista in classifica, è stato fermato dalla Salernitana, mentre l’Inter, con una partita da recuperare, ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo. Tra le altre sorprese, il derby di Torino ha regalato un pareggio e la Fiorentina si è imposta sull’Atalanta con un risultato finale di 1-0. Alle 19:00 nel posticipo di Serie A, il Napoli scenderà in campo a Cagliari, in un ambiente ostile, con alcune assenze ed un solo obiettivo: portare a casa i tre punti. Napoli Spalletti (Getty Images) Le scelte di Spalletti Il tecnico azzurro ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) È il momento della verità per il. Con tutti i risultati favorevoli, contro ogni pronostico, gli azzurri hanno l’opportunità di conquistare la vetta e dare risposte importanti. Si tratta di un appuntamento al quale non possono mancare. Il Milan di Pioli, primatista in classifica, è stato fermato dalla Salernitana, mentre l’Inter, con una partita da recuperare, ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo. Tra le altre sorprese, il derby di Torino ha regalato un pareggio e la Fiorentina si è imposta sull’Atalanta con un risultato finale di 1-0. Alle 19:00 nel posticipo di Serie A, ilscenderà in campo a, in un ambiente ostile, con alcune assenze ed un solo obiettivo: portare a casa i tre punti.Spalletti (Getty Images) Le scelte di Spalletti Il tecnico azzurro ...

