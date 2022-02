L’assegno unico spetta anche per i figli universitari con redditi sotto 8mila euro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutte le condizioni che fanno scattare l’aiuto alle famiglie, per ognuno dei figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutte le condizioni che fanno scattare l’aiuto alle famiglie, per ognuno deimaggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni

Advertising

sole24ore : ?? L’assegno unico spetta anche per i #figli universitari con redditi sotto 8mila euro. Tutte le condizioni che fann… - elenabonetti : In questi giorni di febbraio le famiglie fanno domanda per ricevere da marzo l’assegno unico e universale per i fig… - stefaniacuc : Tentativo (fallito) di richiedere l’assegno unico per i figli perché “servizio momentaneamente non disponile” Il… - Profilo3Marco : RT @sole24ore: ?? L’assegno unico spetta anche per i #figli universitari con redditi sotto 8mila euro. Tutte le condizioni che fanno scattar… - Cirimbriscola_ : Sicuramente sono tarda io, ma ancora non ho capito come si faccia a chiedere l'assegno unico 'dal settimo mese di g… -