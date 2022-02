Justin Bieber positivo al Covid, slitta show di Las Vegas (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Justin Bieber è positivo al Covid. Lo ha riferito alla Cnn un portavoce del cantante che avrebbe dovuto esibirsi alla T-Mobile Arena di Las Vegas ieri, nell’ambito del suo ‘Justice World Tour’, ma il concerto è stato rinviato al 28 giugno prossimo. “A causa di casi di positività al Covid all’interno dello staff del ‘Justice Tour’, dovremo purtroppo posticipare lo spettacolo di domenica a Las Vegas. Justin è estremamente deluso, ma la salute e la sicurezza del suo staff e dei suoi fan è sempre la sua priorità numero uno. Il lancio del tour a San Diego è stato un enorme successo e Justin è entusiasta di portare questo spettacolo ai suoi fan di Las Vegas il prima possibile”, si legge nella dichiarazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –al. Lo ha riferito alla Cnn un portavoce del cantante che avrebbe dovuto esibirsi alla T-Mobile Arena di Lasieri, nell’ambito del suo ‘Justice World Tour’, ma il concerto è stato rinviato al 28 giugno prossimo. “A causa di casi di positività alall’interno dello staff del ‘Justice Tour’, dovremo purtroppo posticipare lo spettacolo di domenica a Lasè estremamente deluso, ma la salute e la sicurezza del suo staff e dei suoi fan è sempre la sua priorità numero uno. Il lancio del tour a San Diego è stato un enorme successo eè entusiasta di portare questo spettacolo ai suoi fan di Lasil prima possibile”, si legge nella dichiarazione ...

Advertising

Ele95_JB : RT @JB__ItalianCrew: Justin Bieber diventa il primo solista uomo nella storia a conquistare il primo posto nella classifica di Billboard Po… - carmyJB98 : RT @JB__ItalianCrew: Justin Bieber diventa il primo solista uomo nella storia a conquistare il primo posto nella classifica di Billboard Po… - JB__ItalianCrew : Justin Bieber diventa il primo solista uomo nella storia a conquistare il primo posto nella classifica di Billboard… - ReErthu : @JimMorrison ragazzi la vostra versione di torna a casa sembra più cantata da Justin Bieber che da Kurt Cobain - alessiaspotorn0 : Ciao JUSTIN BIEBER ?? so che hai il covid ma come ti permetti di non fare purpose e life is worth living in tour? -