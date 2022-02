Inter | i numeri parlano chiaro | serve cambio di rotta Rimasto un ultimo bonus da non sprecare

(Di lunedì 21 febbraio 2022)alle prese con un periodo no È un’che si scopre fragile quella nel day after della sconfitta contro il Sassuolo. I nerazzurri non hanno approfittato del mezzo passo falso del Milan contro la Salernitana e ora si trovano a -2 in classifica proprio dai rossoneri (in attesa della partita del Napoli). Per la squadra di Simone Inzaghi i: 5 nelle ultime 5 partite e due sconfitte casalinghe consecutive. “Il Sassuolo ammazza-grandi ha ufficialmente aperto la prima crisi dell’, battuta per la terza volta nei cinque incontri di questo febbraio da dimenticare. Sprecata l’occasione del contro-sorpasso al Milan capolista, che era stato fermato sabato a Salerno, oggi Inzaghi potrebbe scivolare al terzo posto se il Napoli sbancherà Cagliari. D’accordo, ...

Juve in raddoppio per le prestazioni social Ma vediamo iportati a casa dalle squadre sul ... L', che è passata al secondo posto a quota 22,1 milioni di interazioni e 12,2 milioni di video ...... ha creato più di un'occasione, alcune clamorose, ma ancora una volta l'non è stata capace di tradurre in gol la grande massa di occasioni create. Del resto inon mentono: 6 gol segnati ...Se l'Inter sta attraversando un periodo difficile lo deve anche alla crisi di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino sembra entrato in quel tunnel in cui a volte entrano le punte. La conferma ieri c ...La Gazzetta dello Sport stamani in edicola approfondisce inevitabilmente la crisi in zona gol di Lautaro Martinez, definendo l'errore commesso sotto porta dal Toro in ...