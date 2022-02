Giovannini: per Città Metropolitana Roma in arrivo 8,2 mld (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “Su Roma e Città Metropolitana arriveranno 4,6 miliardi, e non 2,2 miliardi. Se aggiungiamo quelli che arriveranno attraverso la Regione Lazio, arriviamo a 8,2 miliardi.” “Sono fondi che non sono tutti entro il 2026, perché le azioni avviate hanno scongiurato il rischio che tutto si sgonfi dopo il 2026, una preoccupazione espressa anche dagli operatori privati”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo al convegno ‘Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’ all’Auditorium di Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)– “Suarriveranno 4,6 miliardi, e non 2,2 miliardi. Se aggiungiamo quelli che arriveranno attraverso la Regione Lazio, arriviamo a 8,2 miliardi.” “Sono fondi che non sono tutti entro il 2026, perché le azioni avviate hanno scongiurato il rischio che tutto si sgonfi dopo il 2026, una preoccupazione espressa anche dagli operatori privati”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico, intervenendo al convegno ‘Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’ all’Auditorium di. (Agenzia Dire)

