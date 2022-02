Crotone vs Cosenza | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La 25esima giornata del campionato di Serie B si giocherà infrasettimanalmente. Una delle partite in programma per mercoledì 23 febbraio, èvs. Il match si disputerà allo stadio Scida alle 18.30 e sarà trasmesso in diretta sui canali DAZN. 24esima giornata di Serie B: turno ricco di golvs: come si presentano le squadre?arrivano a questa 25esima giornata di campionato con due situazioni molto simili alle spalle. I padroni di casa si trovano al diciottesimo posto con 14 punti mentre gli ospiti sono diciassettesimi a quota 19 punti. Entrambe le squadre nelle ultime cinque gare hanno sempre incassato pareggi o sconfitte e quindi puntano alla vittoria per cercare di migliorare la propria posizione in classifica. Si prospetta ...