Circe | Pandora | il fascino intramontabile del mito che torna in libreria

Ultime Notizie dalla rete : Circe Pandora

Velvet Mag

Dopo "L'Odissea raccontata da Penelope,, Calipso e le altre", edito nel 2020 sempre da ... pubblicato a gennaio in Italia da Neri Pozza, "" (pp.352, 19 euro) è un romanzo ambientato nella ......che lo decide lei chi deve scendere e salire dal suo letto è invece colei che gli uomini li ... di libreria, e sfilo un'altra Eva Cantarella, quella degli Inganni di, il volume in cui si ...Dopo "L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre", edito nel 2020 sempre ... pubblicato a gennaio in Italia da Neri Pozza, "Pandora" (pp.352, 19 euro) è un romanzo ambientato nella ...