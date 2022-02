Calciomercato: via Dybala, arriva il colpo dal Lipsia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Il Calciomercato della Juventus continua a macinare colpi in entrata: dopo aver ufficializzato l'arrivo di Ramsey, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Nkunku, centrocampista del Psg.? Le prossime due settimane saranno cruciali per definire il futuro di Paulo Dybala. La dirigenza della Juventus ha raggiunto un accordo di 8 milioni di sterline più bonus con Joa in ottobre...poi ha bloccato i colloqui per riprendere negli ultimi giorni di febbraio. Uno dei giocatori più preziosi può iniziare nella squadra. Uno di quelli che possono dire addio a fine stagione è Paulo Dybala. Joa potrebbe lasciare la Juventus a zero nel prossimo mercato. In questa stagione, come la scorsa stagione, non ha raggiunto molta velocità a causa di una serie di disturbi fisici. Nei prossimi mesi non è da escludere il suo addio... Inter e Barcellona ... Leggi su goalnews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Ildella Juventus continua a macinare colpi in entrata: dopo aver ufficializzato l'arrivo di Ramsey, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Nkunku, centrocampista del Psg.? Le prossime due settimane saranno cruciali per definire il futuro di Paulo. La dirigenza della Juventus ha raggiunto un accordo di 8 milioni di sterline più bonus con Joa in ottobre...poi ha bloccato i colloqui per riprendere negli ultimi giorni di febbraio. Uno dei giocatori più preziosi può iniziare nella squadra. Uno di quelli che possono dire addio a fine stagione è Paulo. Joa potrebbe lasciare la Juventus a zero nel prossimo mercato. In questa stagione, come la scorsa stagione, non ha raggiunto molta velocità a causa di una serie di disturbi fisici. Nei prossimi mesi non è da escludere il suo addio... Inter e Barcellona ...

