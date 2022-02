Bassetti minacciato in un bar: “C’è un clima inaccettabile e ci sono responsabilità enormi, anche da parte della magistratura” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Io e mia moglie stavamo aspettando in questo locale che ci preparassero del sushi da portare a nostro figlio, ricoverato in ospedale dopo un intervento. Per questo ci eravamo seduti un attimo a bere una cosa, era anche un momento di debolezza e quando questi studenti si sono avvicinati urlandomi di andar via da Genova, perché la mia città non mi vuole, è stato brutto. Un momento di una bassezza rara, che peggio non poteva coincidere con i due anni dall’inizio della pandemia”. Eccolo il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, commentare l’ennesimo, vergognoso e violento attacco subito, solo per aver continuato a fare il suo mestiere: sostenere la scienza rispetto alle folli ‘farneticazioni’ partorite da social. Bassetti: non più ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Io e mia moglie stavamo aspettando in questo locale che ci preparassero del sushi da portare a nostro figlio, ricoverato in ospedale dopo un intervento. Per questo ci eravamo seduti un attimo a bere una cosa, eraun momento di debolezza e quando questi studenti siavvicinati urlandomi di andar via da Genova, perché la mia città non mi vuole, è stato brutto. Un momento di una bassezza rara, che peggio non poteva coincidere con i due anni dall’iniziopandemia”. Eccolo il direttoreClinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo, commentare l’ennesimo, vergognoso e violento attacco subito, solo per aver continuato a fare il suo mestiere: sostenere la scienza rispetto alle folli ‘farneticazioni’ partorite da social.: non più ...

