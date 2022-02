Amici 21: Alessandra Celentano furiosa con lui (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alessandra Celentano si scaglia contro Garrison: “È inaccettabile”: la sfuriata dell’insegnante di Amici 21 garrison e Alessandra Celentano litigano in direttaAncora litigi nella scuola di Amici 21 e ancora una volta a fare una scenata è Alessandra Celentano. l’insegnante di danza classica questa volta si è scagliata contro Carola, spiegando il suo pensiero sulla ragazza. Nella puntata in onda il 20 febbraio, si è svolta una gara di danza giudicata da 4 giudici esterni. Ogni giudice rappresentava uno stile diverso tra modern, latino americano, classico e hip hop. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv) Per lo stile modern è stato interpellato Garrison che ha ... Leggi su formatonews (Di lunedì 21 febbraio 2022)si scaglia contro Garrison: “È inaccettabile”: la sfuriata dell’insegnante di21 garrison elitigano in direttaAncora litigi nella scuola di21 e ancora una volta a fare una scenata è. l’insegnante di danza classica questa volta si è scagliata contro Carola, spiegando il suo pensiero sulla ragazza. Nella puntata in onda il 20 febbraio, si è svolta una gara di danza giudicata da 4 giudici esterni. Ogni giudice rappresentava uno stile diverso tra modern, latino americano, classico e hip hop. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv) Per lo stile modern è stato interpellato Garrison che ha ...

