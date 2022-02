Venezia-Genoa, comunicate le formazioni ufficiali: Nani dal 1' (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo la vittoria in trasferta ottenuta contro Torino (1-2), il Venezia si prepara ad affrontare il Genoa nel ventiseiesimo turno di campionato. Ecco le formazioni ufficiali del match:Venezia (4-3-3):... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo la vittoria in trasferta ottenuta contro Torino (1-2), ilsi prepara ad affrontare ilnel ventiseiesimo turno di campionato. Ecco ledel match:(4-3-3):...

Advertising

TuttoVenezia : #Collauto: '#Nani mi aspetto faccia il Nani, questo #Venezia può giocare in più modi' #veneziagenoa #genoa - CalcioNews20192 : ??VENEZIA - GENOA RADIOCRONACA RAI 1 // SERIE A 2021/2022 // 20.02.22 // ... - Laumare9 : Voglio sapere: PERCHÉ?! - Agenzia_Ansa : SERIE A | In campo #VeneziaGenoa per la 26ma giornata di campionato. #ANSA - infoitsport : Venezia-Genoa, le formazioni ufficiali: Henry-Nani vs Destro-Ekuban -