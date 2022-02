Udinese – Lazio termina 1-1 alla Dacia Arena (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle partite della 26esima giornata del campionato di Serie A, era Udinese – Lazio che termina 1-1 alla Dacia Arena. Si è giocata questa sera, domenica 20 febbraio, in campo friulano. Il match è stato combattuto ma alla fine ha regalato solamente un punto ciascuno. Inter Sassuolo 0-2: i neroverdi sbancano San Siro grazie Raspadori e Scamacca Udinese – Lazio termina 1-1: com’è andata la partita? La partita tra Udinese e Lazio, valevole per la 26esima giornata di Serie A, è terminata 1-1. I gol però avrebbero potuto essere anche di più, vista la piega che aveva preso il match. Entrambe le squadre infatti, hanno combattuto fin dai primi minuti di gioco e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle partite della 26esima giornata del campionato di Serie A, erache1-1. Si è giocata questa sera, domenica 20 febbraio, in campo friulano. Il match è stato combattuto mafine ha regalato solamente un punto ciascuno. Inter Sassuolo 0-2: i neroverdi sbancano San Siro grazie Raspadori e Scamacca1-1: com’è andata la partita? La partita tra, valevole per la 26esima giornata di Serie A, èta 1-1. I gol però avrebbero potuto essere anche di più, vista la piega che aveva preso il match. Entrambe le squadre infatti, hanno combattuto fin dai primi minuti di gioco e ...

