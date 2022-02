Fiorentina, Commisso in estasi: chiamata ai giocatori, Piatek in testa (Di domenica 20 febbraio 2022) Il presidente viola Rocco Commisso ha chiamato a fine partita lo spogliatoio della Fiorentina per fare le congratulazioni alla squadra: ha voluto... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Il presidente viola Roccoha chiamato a fine partita lo spogliatoio dellaper fare le congratulazioni alla squadra: ha voluto...

Advertising

Fiorentinanews : #Italiano: 'Quando abbiamo perso #Vlahovic avevo paura di aver perso l'unico terminale offensivo. Contratto nuovo?… - leonardobeca : RT @MatteoDovellini: Il presidente della #Fiorentina, Commisso, a fine partita ha chiamato lo spogliatoio per congratularsi della vittoria… - MatteoDovellini : Il presidente della #Fiorentina, Commisso, a fine partita ha chiamato lo spogliatoio per congratularsi della vittor… - Fiorentinanews : Commisso chiama la squadra negli spogliatoi. Le parole del Presidente per Italiano e alcuni calciatori #Fiorentina - Roger7751253175 : @FBiasin Commisso ha capito tutto: 2 piccioni con una fava. Sarà un caso ma da quando ha ceduto il miglior giocato… -