"Esaspera lo scontro perché vuole fuggire". Bomba-Bisignani, il giorno in cui Mario Draghi lascerà Palazzo Chigi (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel mirino di Luigi Bisignani ci finisce ancora una volta Mario Draghi. L'uomo che sussurra i potenti, infatti, non è mai avaro di critiche nei confronti del premier, e così torna all'attacco in un intervento pubblicato su Il Tempo di domenica 20 febbraio. Si parla del cosiddetto "metodo Draghi", che secondo Bisignani "è diventato strutturale". Dunque, Bisignani il metodo lo spiega nel dettaglio: "Ci si presenta in Consiglio dei Ministri con testi di provvedimenti che nessuno ha mai visto prima, ad un certo punto la riunione viene sospesa, su richiesta di questo o quel gruppo di maggioranza, per traccheggiare e far finta di condividere le scelte, poi si torna tutti dentro e alla fine i provvedimenti vengono approvati all'unanimità, salvo dichiarazioni successive dei leader di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Nel mirino di Luigici finisce ancora una volta. L'uomo che sussurra i potenti, infatti, non è mai avaro di critiche nei confronti del premier, e così torna all'attacco in un intervento pubblicato su Il Tempo di domenica 20 febbraio. Si parla del cosiddetto "metodo", che secondo"è diventato strutturale". Dunque,il metodo lo spiega nel dettaglio: "Ci si presenta in Consiglio dei Ministri con testi di provvedimenti che nessuno ha mai visto prima, ad un certo punto la riunione viene sospesa, su richiesta di questo o quel gruppo di maggioranza, per traccheggiare e far finta di condividere le scelte, poi si torna tutti dentro e alla fine i provvedimenti vengono approvati all'unanimità, salvo dichiarazioni successive dei leader di ...

