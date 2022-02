Cingolani, meno CO2 con biocarburanti, anche da olio di ricino (Di domenica 20 febbraio 2022) Uno degli obiettivi del governo per far fronte al caro - energia e salvaguardare l'ambiente è "potenziare l'utilizzo dei biocarburanti: carburanti che non emettono anidride carbonica o ne emettono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Uno degli obiettivi del governo per far fronte al caro - energia e salvaguardare l'ambiente è "potenziare l'utilizzo dei: carburanti che non emettono anidride carbonica o ne emettono ...

Advertising

EleonoraEvi : CHE PRESA IN GIRO LA CORSA ALLE #TRIVELLE. #Cingolani propone di aumentare l'estrazione del #gas dall’Adriatico ch… - fisco24_info : Cingolani, meno CO2 con biocarburanti, anche da olio di ricino: Tra 60 e 90% di emissioni in meno,compatibili con m… - Mauf55 : RT @EleonoraEvi: CHE PRESA IN GIRO LA CORSA ALLE #TRIVELLE. #Cingolani propone di aumentare l'estrazione del #gas dall’Adriatico che ha ri… - Eziooooo4 : RT @EleonoraEvi: CHE PRESA IN GIRO LA CORSA ALLE #TRIVELLE. #Cingolani propone di aumentare l'estrazione del #gas dall’Adriatico che ha ri… - SantaLu6 : RT @EleonoraEvi: CHE PRESA IN GIRO LA CORSA ALLE #TRIVELLE. #Cingolani propone di aumentare l'estrazione del #gas dall’Adriatico che ha ri… -