Yamaha Racing si ritira dalla Dakar (Di sabato 19 febbraio 2022) La Dakar 2023 perde una grande protagonista della classe moto, la Yamaha. Con un comunicato stampa, la casa di Iwata ha annunciato il ritiro dal rally raid più famoso del mondo, almeno in forma ufficiale. Finisce così un’avventura lunga una vita, essendo che il marchio ha corso la maratona motoristica fin dalla sua nascita. Il ritiro avviene a seguito della miglior edizione degli ultimi anni, quella in cui i tre diapason hanno sfiorato il successo della classe moto con Adrien Van Beveren. Dakar 2022: fine dei giochi con la Tappa 12 Yamaha lascia la Dakar: addio definitivo? Con 44 partecipazioni alle spalle, la Yamaha ha una storia lunghissima nel rally più famoso del mondo. Una moto di Iwata era presente all’edizione inaugurale del 1979, quando Cyril Neveu ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) La2023 perde una grande protagonista della classe moto, la. Con un comunicato stampa, la casa di Iwata ha annunciato il ritiro dal rally raid più famoso del mondo, almeno in forma ufficiale. Finisce così un’avventura lunga una vita, essendo che il marchio ha corso la maratona motoristica finsua nascita. Il ritiro avviene a seguito della miglior edizione degli ultimi anni, quella in cui i tre diapason hanno sfiorato il successo della classe moto con Adrien Van Beveren.2022: fine dei giochi con la Tappa 12lascia la: addio definitivo? Con 44 partecipazioni alle spalle, laha una storia lunghissima nel rally più famoso del mondo. Una moto di Iwata era presente all’edizione inaugurale del 1979, quando Cyril Neveu ...

