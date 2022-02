WWE | L’infortunio di Bobby Lashley potrebbe anche essere un work?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il main event di Elimination Chamber ha visto andare in scena l’omonimo match valido per il WWE Championship fra Austin Theory, Seth “Freakin” Rollins, Riddle, AJ Styles,e Brock Lesnar, con quest’ultimo che ne è uscito vincitore e nuovo campione e quindi complicela vittoria di The Beast Incarnate della Royal Rumble, a WrestleMania 38 avremo il tanto famigerato Title vs Title fra lo stesso Lesnar e il WWE Universal Champion Roman Reigns. Un probabile? Uno dei momenti più concitati dell’incontro è stato l’abbandono del match da parte del campione in carica, che da quanto è stato riportato poi nel corso dell’incontro, ha subìto una commozione cerebrale a seguito di un colpo preso contro il sostegno della sua cella dopo che Rollins ha ...