Una docu serie per raccontare la storia di Denise Pipitone: sarà Discovery a trasmetterla (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ stata mamma Piera Maggio a dare ieri l’annuncio dai social. Presto la storia di Denise Pipitone diventerà una docu serie con un solo scopo: quello che questa vicenda faccia il giro del mondo e possa permettere a più persone possibile di conoscere la storia di Denise Pipitone, la storia della sua famiglia che da 17 anni si batte continuando a cercarla. Mamma Pieta non ha mai smesso di pensare che sua figlia sia ancora viva. Non vorrebbe stravolgere la sua vita ma vorrebbe abbracciarla e sapere oggi se è felice, se ha una vita serena. “Prossimamente inizierà una docuserie di quattro puntate, che per noi è diretta alla ricerca di Denise, anche alla possibilità di poter coinvolgere più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ stata mamma Piera Maggio a dare ieri l’annuncio dai social. Presto ladidiventerà unacon un solo scopo: quello che questa vicenda faccia il giro del mondo e possa permettere a più persone possibile di conoscere ladi, ladella sua famiglia che da 17 anni si batte continuando a cercarla. Mamma Pieta non ha mai smesso di pensare che sua figlia sia ancora viva. Non vorrebbe stravolgere la sua vita ma vorrebbe abbracciarla e sapere oggi se è felice, se ha una vita serena. “Prossimamente inizierà unadi quattro puntate, che per noi è diretta alla ricerca di, anche alla possibilità di poter coinvolgere più ...

