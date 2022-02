Tottenham | Antonio Conte | “Partita emozionante | Kane importante per noi”

(Di sabato 19 febbraio 2022) “È stata sicuramente una. Abbiamo giocato una buona gara, sapevamo che il Manchester City avrebbe mantenuto il possesso per 65-70 minuti quindi dovevamo essere bravi tatticamente. abbiamo segnato tre gol e creato buone occasioni contro una squadra fantastica. Odio perdere, la nostra reazione è stata? È un giocatoreper noi, ha tenuto bene il pallone e ha creato molte occasioni da gol”. Queste le dichiarazioni del tecnico deldopo la vittoria rocambolesca per 3-2 sul campo del Manchester City, grazie ad una rete di Harryarrivata nei minutti di recupero. SportFace.

Conte ha vinto il confronto diretto con Pep Guardiola, Manchester City -è finita 2 - 3: primo gol per Dejan KulusevskiPrometteva spettacolo Manchester City -e non ha ...LONDRA - Aveva solo un'arma, ildiConte, per far deragliare l'incontrastata corsa dello schiacciasassi Manchester City. Ovvero, Harry Kane, lì davanti a tutti, a "compasso", a squarciare l'altissima difesa dei ...La Premier League si riapre grazie ad Antonio Conte. Il Tottenham dell'ex tecnico dell'Inter è andato a vincere per 3-2 sul campo del Manchester City di Pep Guardiola al termine di un match davvero ...Gli Spurs e Antonio Conte, una vera cryptonite per Guardiola ... sono contento perché la squadra è riuscita comunque a creare diverse occasioni da gol. Il Tottenham ha giocato la partita che mi ...