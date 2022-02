Stromboli, giovane turista napoletano scomparso nel nulla: ricerche in corso (Di sabato 19 febbraio 2022) Stromboli in corso le ricerche di un giovane turista napoletano di cui si sono perse le tracce ieri pomeriggio. Nella notte tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliani e militari del Sagf della Guardia di finanza, imbarcati su una motovedetta delle Fiamme gialle, hanno raggiunto l’isola delle Eolie. Attivate dalla Prefettura di Messina, le squadre di ricerca sbarcate sull’isola hanno iniziato a battere le zone impervie, alla ricerca del giovane scomparso. Presenti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo le prime indiscrezioni (fonte messinatoday) si tratterebbe di un turista napoletano arrivato nell’isola il giorno prima. Alcuni testimoni lo hanno visto andare verso il sentiero ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022)inledi undi cui si sono perse le tracce ieri pomeriggio. Nella notte tecnici del Socalpino e speleologico siciliani e militari del Sagf della Guardia di finanza, imbarcati su una motovedetta delle Fiamme gialle, hanno raggiunto l’isola delle Eolie. Attivate dalla Prefettura di Messina, le squadre di ricerca sbarcate sull’isola hanno iniziato a battere le zone impervie, alla ricerca del. Presenti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo le prime indiscrezioni (fonte messinatoday) si tratterebbe di unarrivato nell’isola il giorno prima. Alcuni testimoni lo hanno visto andare verso il sentiero ...

