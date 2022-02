Siviglia, Kounde strizza l'occhio alla Premier (Di sabato 19 febbraio 2022) Il 23enne difensore francese del Siviglia Jules Kounde sarebbe felice di trasferirsi al Chelsea qualora il Siviglia volesse metterlo sul mercato.... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Il 23enne difensore francese delJulessarebbe felice di trasferirsi al Chelsea qualora ilvolesse metterlo sul mercato....

Advertising

infoitsport : Siviglia, Koundé in partenza: Monchi guarda in Serie A per il sostituto - CalcioPillole : Il #Siviglia mette gli occhi su un difensore di #SerieA in vista della sempre più probabile partenza di #Koundé in… - Cucciolina96251 : RT @Marcoelraa: #Chelsea e #Siviglia continuano a trattare per Jules #Koundé e i due club stanno già parlando della cifra del trasferimento… - sportli26181512 : Chelsea, operazione Kounde: Il Chelsea si sta concentrando sull'ingaggio del difensore francese del Siviglia Jules… - theAsianBlue : RT @Marcoelraa: #Chelsea e #Siviglia continuano a trattare per Jules #Koundé e i due club stanno già parlando della cifra del trasferimento… -