Rocco è morto sul colpo a 41 anni in uno scontro tra due mezzi Era papà da pochi mesi

(Di sabato 19 febbraio 2022) Gravissimo incidente stradale sulla Casilina e precisamente a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Un uomo di 41, molto noto nella sua zona, èa seguito di un impatto tremendo. Si chiamavaDi Nota e non ce l’ha fatta a sopravvivere. Fatale lotra la sua moto e un furgone. Saranno le autorità competenti a stabilire con esattezza cosa sia successo e se ci siano delle responsabilità. Resta per adesso un dolore incredibile nella sua famiglia e nei suoi amici. Il motociclistaDi Nota lavorava come fotoreporter ed aveva avuto un’enorme gioia solamentefa. Era infatti nato suo figlio. Nel terribile sinistro ha riportato delle ferite il conducente del furgone, che è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale ...

Advertising

rocco_lando : RT @SkyTG24: Morto a 16 anni, sale protesta a #Torino: 20 scuole occupate - Alberto93383706 : RT @natofree: Stroncato da un malore improvviso, morto storico barbiere di paese - natofree : Stroncato da un malore improvviso, morto storico barbiere di paese - natofree : Stroncato da un malore improvviso, morto storico barbiere di paese - rocco_lando : RT @confundustria: San Marcello Piteglio (Pistoia) era un operaio di 58 anni e ieri è morto travolto da un carrello elevatore. Nessun gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco morto

La comunità piangeDi Nota,questa mattina in un terribile schianto lungo la Casilina nel territorio di Piedimonte. Il quarantunenne originario di Roccasecca era a bordo della sua moto quando un tragico ...Incidente in via Casilina:Di Nota L'incidente è avvenuto a Piedimonte San Germano poco prima delle 12:00. Il centauro stava percorrendo via Casilina quando, per motivi ancora da ...Nell'impatto – avvenuto poco prima delle 12.00 di oggi sabato 19 febbraio – tra un furgone e una moto ha perso la vita il centauaro Rocco Di Nota. L'uomo, quarantuno anni residente a Roccasecca, è ...Incidente stradale in moto questa mattina sulla Casilina a Piedimonte, in provincia di Frosinone: morto nello scontro Rocco Di Nota. L’uomo era un noto fotoreporter. A perdere la vita nello scontro di ...