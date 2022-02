Musk: “Trudeau come Hitler”. L’ironia che non piace ai liberal (Di sabato 19 febbraio 2022) È vero, Elon Musk ha anche dei difetti. Eppure, è rimasto uno dei pochissimi a cui la destra americana di tendenza libertaria possa aggrapparsi e considerare in qualche modo una figura di riferimento. Se non altro, riesce perfettamente a farsi odiare da tutto quel mondo liberal-fighetto di cui fanno parte il 99% dei suoi colleghi nerd della Silicon Valley, e forse tanto basta. L’ultima uscita delle sue l’ha partorita mercoledì notte, quando su Twitter, ha inserito un meme con la foto di Hitler che chiedeva di smetterla di essere paragonato al primo ministro canadese Justin Trudeau. Il riferimento, forse infelice (tanto da esser stato poi rimosso) ma in perfetto stile Musk, era ovviamente alle leggi molto restrittive in vigore in Canada relativamente ai vaccini e alle modalità piuttosto dure con cui il ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 19 febbraio 2022) È vero, Elonha anche dei difetti. Eppure, è rimasto uno dei pochissimi a cui la destra americana di tendenza libertaria possa aggrapparsi e considerare in qualche modo una figura di riferimento. Se non altro, riesce perfettamente a farsi odiare da tutto quel mondo-fighetto di cui fanno parte il 99% dei suoi colleghi nerd della Silicon Valley, e forse tanto basta. L’ultima uscita delle sue l’ha partorita mercoledì notte, quando su Twitter, ha inserito un meme con la foto diche chiedeva di smetterla di essere paragonato al primo ministro canadese Justin. Il riferimento, forse infelice (tanto da esser stato poi rimosso) ma in perfetto stile, era ovviamente alle leggi molto restrittive in vigore in Canada relativamente ai vaccini e alle modalità piuttosto dure con cui il ...

