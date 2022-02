L’Isola dei Famosi: data d’inizio, cast e inviato (Di sabato 19 febbraio 2022) L’Isola dei Famosi continua a scaldare i motori in vista della nuova edizione, che prenderà ufficialmente il via su Canale 5 il 21 marzo 2022. Il reality show prodotto da Magnolia anche quest’anno getterà l’ancora in Honduras, più precisamente sul meraviglioso arcipelago di Cayo Cochinos. Il cast verrà suddiviso in due categorie: i single e le coppie. A guidare i naufraghi dagli studi di Cologno Monzese sarà Ilary Blasi, confermata saldamente dalla produzione. Il ruolo di inviato speciale verrà invece ricoperto da Alvin, volto storico della trasmissione, che di fatto andrà a prendere il posto di Massimiliano Rosolino. L’Isola dei Famosi: la sedicesima edizione al via il 21 marzo Alla sedicesima edizione delL’Isola dei Famosi manca ormai meno di un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 19 febbraio 2022)deicontinua a scaldare i motori in vista della nuova edizione, che prenderà ufficialmente il via su Canale 5 il 21 marzo 2022. Il reality show prodotto da Magnolia anche quest’anno getterà l’ancora in Honduras, più precisamente sul meraviglioso arcipelago di Cayo Cochinos. Ilverrà suddiviso in due categorie: i single e le coppie. A guidare i naufraghi dagli studi di Cologno Monzese sarà Ilary Blasi, confermata saldamente dalla produzione. Il ruolo dispeciale verrà invece ricoperto da Alvin, volto storico della trasmissione, che di fatto andrà a prendere il posto di Massimiliano Rosolino.dei: la sedicesima edizione al via il 21 marzo Alla sedicesima edizione deldeimanca ormai meno di un ...

