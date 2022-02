Incendio nave tra Grecia e Italia | la conferma del ministro | 12 i dispersi

(Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 12 i passeggeri della Euroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l’che ha distrutto laal largo di Corfù . È quanto riferisce l’emittente greca Skai sulla base delle dichiarazioni...

Sono 12 i passeggeri della Euroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l'che ha distrutto laal largo di Corfù. E' quanto riferisce l'emittente greca Skai sulla base delle dichiarazioni del ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis. Questi ha ...Uno dei naufraghi del traghetto Euroferry Olympia , andato in fiamme ieri al largo di Corfù, aveva vissuto la stessa tragedia nell'dellaNorman Atlantic , nel dicembre 2014, disastro avvenuto nel Canale d'Otranto in cui morirono 31 persone.sul traghetto, ci sono dispersi (ma nessun italiano). 10 feriti, ...Ore 9.30 Sta attraccando al molo di Costa Morena, a Brindisi, il traghetto Florencia, della compagnia Grimaldi, su cui viaggiano - a quanto si apprende - solo alcuni dei passeggeri dell'Euroferry ...Incendio sulla nave diretta da Igoumenitsa a Brindisi: la ricostruzione Il rogo è scoppiato sulla nave nel cuore della notte del 18 febbraio a una decina di miglia a Nord della costa greca di Corfù.