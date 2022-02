Incendio nave | Florencia a Brindisi | nessun italiano a bordo

(Di sabato 19 febbraio 2022) E' arrivata nel porto di, della compagnia Grimaldi, che trasporta in Puglia i passeggeri provenienti dalla Grecia. A quanto si apprende, non ci sarebbero naufraghi a. ...

... ha concluso ribadendo che, con lache bruciava, se non fosse stato per le motovedette della GdF ' non so se saremmo sopravvissuti '. greciaE' arrivata nel porto di BrindisiFlorencia, della compagnia Grimaldi, che trasporta in Puglia i passeggeri provenienti dalla Grecia. A quanto si apprende, non ci sarebbero naufraghi a bordo. Grimaldi ha confermato che nessuno ...L’Euroferry Olympia, il traghetto Grimaldi, diretto a Brindisi, su cui è scoppiato un incendio a largo dell’isola greca di ... e subito dopo è stato dato l’ordine di abbandonare la nave. Sul posto ...Incendio sulla nave diretta da Igoumenitsa a Brindisi: la ricostruzione Il rogo è scoppiato sulla nave nel cuore della notte del 18 febbraio a una decina di miglia a Nord della costa greca di Corfù.