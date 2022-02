Il nuovo Alienware monitor gaming da 34? QD-OLED è da spavento | come il suo costo

Leggi su computermagazine

(Di sabato 19 febbraio 2022) Unche potrebbe costare più della maggior parte dei tower che lo affiancano. Sarà prodotto da Dell e si chiamerà AW3423DW. Undapensato per chi non vuole scendere in alcun modo a compromessi ed esige solo il top per la sua postazione. Ma a che prezzo?DELL: un mostro di potenza – 14022022 www.computermagazine.it Parliamo anzitutto di undotato di tecnologia QD-, il meglio che il mercato ha da offrire in termini di resa cromatica e consumi. Sarà prodotto da DELL e si chiamerà AW3423DW, un concentrato di potenza racchiuso in una diagonale da 34 pollici, curva, con risoluzione pari a 3400 x 1440 pixel. La frequenza di aggiornamento sarà di 175 Hz, per spingere al massimo le prestazioni di un pannello che non ha ...