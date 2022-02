Helsinki bis? Jean sul vicolo (cieco) di Putin (Di sabato 19 febbraio 2022) La situazione sul fronte ucraino è di stallo. Dopo qualche segnale distensivo da parte del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov – che aveva annunciato la disponibilità al negoziato e l’inizio del ritiro progressivo delle forze russe affluite sul confine ucraino – la situazione è tornata quella di prima. Gli Usa e la Nato sostengono che le forze russe, anziché ritirarsi, si stanno rafforzando. I separatisti filorussi del Donbas e l’esercito ucraino si stanno scambiando cannonate. Lavrov ha ripetuto senza modifiche le richieste russe di ritiro delle forze Nato dall’Europa orientale e baltica, nonché del divieto formale definitivo dell’entrata dell’Ucraina nella Nato. Insomma, continua imperterrito il “balletto” della diplomazia armata e della minaccia di un attacco all’Ucraina. Un’aggressione massiccia resta improbabile, come è sempre stato. Anche senza tener conto delle pesanti ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) La situazione sul fronte ucraino è di stallo. Dopo qualche segnale distensivo da parte del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov – che aveva annunciato la disponibilità al negoziato e l’inizio del ritiro progressivo delle forze russe affluite sul confine ucraino – la situazione è tornata quella di prima. Gli Usa e la Nato sostengono che le forze russe, anziché ritirarsi, si stanno rafforzando. I separatisti filorussi del Donbas e l’esercito ucraino si stanno scambiando cannonate. Lavrov ha ripetuto senza modifiche le richieste russe di ritiro delle forze Nato dall’Europa orientale e baltica, nonché del divieto formale definitivo dell’entrata dell’Ucraina nella Nato. Insomma, continua imperterrito il “balletto” della diplomazia armata e della minaccia di un attacco all’Ucraina. Un’aggressione massiccia resta improbabile, come è sempre stato. Anche senza tener conto delle pesanti ...

