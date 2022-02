F1, comincia una nuova era. Dal 23 al 25 febbraio a Barcellona il primo confronto in pista nei test (Di sabato 19 febbraio 2022) Aumenta l’attesa in vista della prima finestra dei test pre-stagionali della Formula Uno in vista del Mondiale 2022, che comincerà ufficialmente nel weekend 18-20 marzo a Losail con il Gran Premio del Bahrain. Fari puntati dunque sul circuito del Montmelò (a Barcellona) da mercoledì 23 a venerdì 25 febbraio per le prime tre giornate di test collettivi da parte dei team del circus in vista del campionato. Si tratterà del primo confronto diretto ravvicinato in pista per la nuova generazione di monoposto, che caratterizzerà il presente ed il prossimo futuro della Formula Uno. Di fatto si riparte sostanzialmente da un foglio bianco, anche se le power-unit non subiranno delle modifiche drastiche rispetto alle ultime stagioni. In attesa di capire dunque i ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Aumenta l’attesa in vista della prima finestra deipre-stagionali della Formula Uno in vista del Mondiale 2022, che comincerà ufficialmente nel weekend 18-20 marzo a Losail con il Gran Premio del Bahrain. Fari puntati dunque sul circuito del Montmelò (a) da mercoledì 23 a venerdì 25per le prime tre giornate dicollettivi da parte dei team del circus in vista del campionato. Si tratterà deldiretto ravvicinato inper lagenerazione di monoposto, che caratterizzerà il presente ed il prossimo futuro della Formula Uno. Di fatto si riparte sostanzialmente da un foglio bianco, anche se le power-unit non subiranno delle modifiche drastiche rispetto alle ultime stagioni. In attesa di capire dunque i ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Comincia #AtalantaJuve! È una grande sfida. Vogliamo viverla tutti insieme. Vogliamo vincerla.… - toyota_italia : Una coppia perfetta ?? @lodocomello e Nuova Toyota #AygoX. L’inizio di una grande storia. A testa alta. Comincia tu… - mikrokosTae__ : adoro quando amazing saturday diventa una playlist degli shinee perché Kibum comincia ad indovinare tutto - DaniaFalzolgher : RT @LibriSoria: Gli orchi sono brutti, ma non si può dire... e Tolkien finì all’indice come razzista. Si comincia poco alla volta: prima s… - SimonettaTullo : RT @AttilioGeroni: Condivido. È una scommessa ragionevole e in alcuni ambienti politico-diplomatici (non italiani eh...) comincia a consoli… -