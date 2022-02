Convocati Verona, le scelte di Tudor per la Roma: fuori in sei (Di sabato 19 febbraio 2022) Convocati Verona, Igor Tudor ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per il match contro la Roma: diverse le assenze Igor Tudor ha diramato la lista dei Convocati del Verona per la sfida contro la Roma. Assenti Pandur, Dawidowicz, Frabotta, Veloso, Cancellieri e Praszelik. Portieri: Chiesa, Berardi, MontipòDifensori: Casale, Ceccherini, Gunter, Sutalo, Coppola, RetsosCentrocampisti: Faraoni, Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Depaoli, Tameze, Hongla,Attaccanti: Caprari, Lasagna, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022), Igorha diramato la lista dei calciatori a disposizione per il match contro la: diverse le assenze Igorha diramato la lista deidelper la sfida contro la. Assenti Pandur, Dawidowicz, Frabotta, Veloso, Cancellieri e Praszelik. Portieri: Chiesa, Berardi, MontipòDifensori: Casale, Ceccherini, Gunter, Sutalo, Coppola, RetsosCentrocampisti: Faraoni, Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Depaoli, Tameze, Hongla,Attaccanti: Caprari, Lasagna, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Verona, i convocati di Tudor per la gara con la #Roma ?? - TuttoFanta : ??#VERONA: tra i convocati di Tudor out #Cancellieri e #Praszelik, ecco le motivazioni. ?? - siamo_la_Roma : ?? Sono 20 i convocati del #Verona per la sfida di oggi ? Ancora fuori #Veloso ?? Ecco le scelte di #Tudor (FOTO)… - VoceGiallorossa : ?? @HellasVeronaFC, i convocati di Tudor per la gara contro la @OfficialASRoma #ASRoma #Vocegiallorossa… - PagineRomaniste : #RomaVerona : la lista dei convocati di #Tudor #SerieA -