Cioccolato e Spirits | i segreti dell' abbinamento perfetto

(Di sabato 19 febbraio 2022) I consigli per i migliori accostamenti si scoprono da De Gusto, evento che organizza in quattro storea Rinascente degustazioni, masterclass e workshop gastronomici aperti a tutti

...- e - rum - diplomatico/ L'edizione speciale di CIO' contiene una tavoletta dida 100g e ... attiva nell'importazione e distribuzione di, vini e soft drinks provenienti da ogni parte ...... laTasting è l'occasione giusta per assaporare una selezione di 5 Scotch o Scotch al malto, Whisky, Rum, Cognac, Grappe toscane. Il tutto, naturalmente, accompagnato da ottimo(90 ...La 9ª Festa del cioccolato di Bergamo si svolgerà dall'17 al 20 febbraio. Quindici i pasticceri da tutta Italia, con una buona rappresentanza del nord. Dall'estero un cioccolatiere dall'Ungheria ...Quattro store, 40 brand dedicati al mondo del cioccolato e 100 brand di spirits e liquori: sono questi i numeri che mette in campo Rinascente per l’evento De Gusto Choco&Spirits, un grand tour ...