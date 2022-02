Charlie Chaplin: un nuovo documentario esplora le relazioni "complesse" con le sue mogli adolescenti (Di sabato 19 febbraio 2022) Un nuovo documentario su Charlie Chaplin approfondisce le relazioni complicate che il leggendario cineasta del XX secolo ha avuto con le sue mogli adolescenti. The Real Charlie Chaplin è un nuovo documentario su Charlie Chaplin che dipinge un "ritratto più completo" della vita della star del cinema muto, comprese le relazioni complesse che il cineasta ha avuto con le sue mogli adolescenti, secondo quanto dichiarato dai registi Peter Middleton e James Spinney. "Siamo rimasti colpiti quando abbiamo iniziato a girare il film", ha confessato Middleton a Sky News. "Così tante persone hanno questa immagine ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022) Unsuapprofondisce lecomplicate che il leggendario cineasta del XX secolo ha avuto con le sue. The Realè unsuche dipinge un "ritratto più completo" della vita della star del cinema muto, comprese leche il cineasta ha avuto con le sue, secondo quanto dichiarato dai registi Peter Middleton e James Spinney. "Siamo rimasti colpiti quando abbiamo iniziato a girare il film", ha confessato Middleton a Sky News. "Così tante persone hanno questa immagine ...

