Augsburg - Friburgo tutto in mezz'ora: guarda il 2 - 1 per la squadra di Streich (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella gara della 23ª giornata di Bundesliga, il Friburgo vince per 2 - 1 in casa dell'Augsburg. In gol Petersen, Gregoritsch e Schlotterbeck. guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella gara della 23ª giornata di Bundesliga, ilvince per 2 - 1 in casa dell'. In gol Petersen, Gregoritsch e Schlotterbeck.gli highlights del match

Advertising

sportli26181512 : Augsburg-Friburgo: video, gol e highlights: Nel match valido per la ventitreesima giornata della Bundesliga, sconfi… - sportli26181512 : Bundesliga LIVE alle 15.30: Sono cinque le partite in programma nel sabato della Bundesliga. Quattro di questi matc… - sowmyasofia : Augsburg vs Friburgo: pronostico e possibili formazioni - periodicodaily : Augsburg vs Friburgo: pronostico e possibili formazioni #19febbraio #bundesliga - zazoomblog : Augsburg vs Friburgo: pronostico e possibili formazioni - #Augsburg #Friburgo: #pronostico -