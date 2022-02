Ultime Notizie Roma del 18-02-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno essere in primo piano sarà dominato dalla crisi Ucraina l’annuale conferenza sulla sicurezza di Monaco che si apre oggi in Germania sullo sfondo del crescente allarme dell’incidente me l’operazione luci al confine con la ex Repubblica Sovietica alla vigilia dell’appuntamento il ministro degli Esteri tedesco ammonito che la Russia sta mettendo in pericolo la sicurezza dell’Europa con richieste da guerra fredda ma allo stesso tempo sottolineato l’importanza di continuare con la diplomazia musica per la prima volta non manderà nessuno rappresentante sottolineare quanto le relazioni con un incidente ci siano deteriorate anche al culmine della rivoluzione Ucraina del 2014 poco prima della annessione della Crimea da parte della Federal il ministro degli Esteri sergej lavrov non aveva mancato ...