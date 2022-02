UFFICIALE – Cagliari-Napoli | l’arbitro Mariani sostituito da Sozza

Advertising

sportli26181512 : Cagliari-Napoli, cambia l'arbitro: Sozza prende il posto di Mariani: Variazione anche per un assistente ed il quart… - MondoNapoli : UFFICIALE- Cagliari-Napoli, Sozza sostituisce Mariani - - Spazio_Napoli : UFFICIALE – Cambia l’arbitro di Cagliari-Napoli: deciso il sostituto di Mariani - gilnar76 : UFFICIALE – Cambia l’arbitro di Cagliari-#Napoli: deciso il sostituto di Mariani #Forzanapoli #Napolicalcio… - NCN_it : UFFICIALE – Cambia l’arbitro per Cagliari-Napoli: Sozza prende il posto di Valeri #CagliariNapoli #variazione… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Cagliari

L’AIA ha comunicato che l’arbitro di Cagliari-Napoli non sarà più Maurizio Mariani, bensì Simone Sozza. La designazione arbitrale della gara tra Napoli e Cagliari ha subito una modifica. Nella ...In this decisive moment of the season, the Eagles of coach Thiago Motta need their fans more than ever! Spezia Calcio announces that in view of the matches Spezia-Roma, Spezia-Cagliari, and ...