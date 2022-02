Ucraina, cresce la tensione fra test balistici e “non tregua” Donbass (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il crescendo della tensione tra Mosca e Washington, Mosca e la Nato e sui dossier ucraini, dopo l'intenso scambio d'accuse al Palazzo di Vetro di ieri, minaccia ulteriore impennata domani, con i previsti test di missili balistici e crociera annunciati dal Cremlino: a supervisionare ci sarà il comandante supremo delle forze armate, Vladimir Putin. Il tutto mentre ormai si fatica sempre più a credere che la pace abbia ancora vere chance. Nel Donbass, ovvero l'est ucraino, Kiev riferisce di avere registrato 60 violazioni del cessate il fuoco, 43 con armi vietate dagli accordi di Minsk. E dall'altra parte anche i separatisti ribelli di Luhansk riferiscono di tre nuovi bombardamenti ucraini. Il tutto si traduce in un valzer diplomatico sempre più frenetico. Grande attesa per la prossima settimana c'è per ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilndo dellatra Mosca e Washington, Mosca e la Nato e sui dossier ucraini, dopo l'intenso scambio d'accuse al Palazzo di Vetro di ieri, minaccia ulteriore impennata domani, con i previstidi missilie crociera annunciati dal Cremlino: a supervisionare ci sarà il comandante supremo delle forze armate, Vladimir Putin. Il tutto mentre ormai si fatica sempre più a credere che la pace abbia ancora vere chance. Nel, ovvero l'est ucraino, Kiev riferisce di avere registrato 60 violazioni del cessate il fuoco, 43 con armi vietate dagli accordi di Minsk. E dall'altra parte anche i separatisti ribelli di Luhansk riferiscono di tre nuovi bombardamenti ucraini. Il tutto si traduce in un valzer diplomatico sempre più frenetico. Grande attesa per la prossima settimana c'è per ...

