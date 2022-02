Studenti in corteo in 40 città, scontri e feriti a Torino (Di venerdì 18 febbraio 2022) Venti giorni dopo l’ultima protesta, gli Studenti delle scuole superiori italiane sono tornati a manifestare. Bersaglio della contestazione i programmi della cosiddetta alternanza scuola-lavoro ma anche il nuovo esame di maturità. Gli Studenti ricordano i compagni morti Oggi 18 febbraio cortei, presidi e sit-in si sono svolti in oltre 40 città d’Italia: da Torino a Milano e da Bologna a Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo. I ragazzi sono scesi in piazza dopo la morte di Giuseppe Lenoci, 16 anni, studente marchigiano di Monte Urano (Fermo) che ha perso la vita nei giorni scorsi in un incidente stradale ad Ancona, mentre svolgeva uno stage presso una ditta di termoidraulica. Durante i cortei gli Studenti hanno scandito i nomi di Lenoci come di Lorenzo Parelli, 18 anni, lo studente friulano morto il 21 ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Venti giorni dopo l’ultima protesta, glidelle scuole superiori italiane sono tornati a manifestare. Bersaglio della contestazione i programmi della cosiddetta alternanza scuola-lavoro ma anche il nuovo esame di maturità. Gliricordano i compagni morti Oggi 18 febbraio cortei, presidi e sit-in si sono svolti in oltre 40d’Italia: daa Milano e da Bologna a Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo. I ragazzi sono scesi in piazza dopo la morte di Giuseppe Lenoci, 16 anni, studente marchigiano di Monte Urano (Fermo) che ha perso la vita nei giorni scorsi in un incidente stradale ad Ancona, mentre svolgeva uno stage presso una ditta di termoidraulica. Durante i cortei glihanno scandito i nomi di Lenoci come di Lorenzo Parelli, 18 anni, lo studente friulano morto il 21 ...

Advertising

StampaTorino : Torino, gli studenti allontanano dal corteo il leader No Vax Marco Liccione - Corriere : Torino, gli studenti in corteo assaltano Confindustria. Sette feriti tra le forza dell’ordine - Tg3web : Studenti in piazza in tutta Italia contro l'alternanza scuola-lavoro. Tensioni a Torino. Corteo pacifico a Milano,… - infoitinterno : Napoli, gli studenti in corteo: “Sulla scuola scorre il sangue di Lorenzo e Giuseppe” - clapr71 : Inutili manifestazioni scolastiche. Da sempre la. Penso così ... Con treann perso x covid Studenti dovrebbero star… -