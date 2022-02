Sci di fondo, Francesco De Fabiani non disputerà la 50 km: una scelta dettata dalle ultime prestazioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per Francesco De Fabiani le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono terminate. Il ventottenne nativo di Aosta non parteciperà, infatti, alla 50 km valida come ultima gara a cinque cerchi per il comparto maschile. L’Italia andrà con due soli rappresentanti nella gara più lunga del programma: Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura. Negli anni olimpici in cui è stato presente, De Fabiani ha raccolto il 25° posto, in questa gara, a Sochi 2014 e il 22° a Pyeongchang 2018. Nella prima occasione aveva disputato altre due gare, la 15 km individuale e lo skiathlon, chiudendo 30° e 21°: era all’esordio, a vent’anni. In Corea del Sud aveva disputato solo lo skiathlon, in termini ancora individuali, terminando 20°, mentre aveva contribuito al 7° posto della staffetta. Quest’anno, invece, ha disputato tutte le gare finora. E i risultati sono stati ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) PerDele Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono terminate. Il ventottenne nativo di Aosta non parteciperà, infatti, alla 50 km valida come ultima gara a cinque cerchi per il comparto maschile. L’Italia andrà con due soli rappresentanti nella gara più lunga del programma: Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura. Negli anni olimpici in cui è stato presente, Deha raccolto il 25° posto, in questa gara, a Sochi 2014 e il 22° a Pyeongchang 2018. Nella prima occasione aveva disputato altre due gare, la 15 km individuale e lo skiathlon, chiudendo 30° e 21°: era all’esordio, a vent’anni. In Corea del Sud aveva disputato solo lo skiathlon, in termini ancora individuali, terminando 20°, mentre aveva contribuito al 7° posto della staffetta. Quest’anno, invece, ha disputato tutte le gare finora. E i risultati sono stati ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - OA_Sport : Niente 50 km per Francesco De Fabiani, che ha disputato cinque gare in queste Olimpiadi - daele65 : @simonesalvador Da esterno sembra che i problemi siano vari per gli sport invernali, campioni come fontana, wierer,… - FondoItalia : Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 - Frida Karlsson non sarà al via della 30 km! -