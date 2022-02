Norcia e Corviale, Mattarella inizia mandato in luoghi simbolo (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Norcia e Corviale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sceglie due luoghi simbolo per le sue prime visite in Italia all’inizio del secondo mandato, quasi a voler accentuare un’impronta sociale del suo prossimo settennato, rafforzando il legame tra la massima Istituzione nazionale e i cittadini e rispondendo così anche alla fiducia che gli hanno più volte manifestato guardando con favore ad una sua riconferma. Venerdì 25 febbraio il Capo dello Stato sarà a Norcia per rinnovare il sostegno, la vicinanza e la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 e per riaffermare come l’obiettivo della ricostruzione sia condiviso da tutte le istituzioni. È la terza volta che il Presidente della Repubblica si reca nella cittadina ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –. Il Presidente della Repubblica, Sergio, sceglie dueper le sue prime visite in Italia all’inizio del secondo, quasi a voler accentuare un’impronta sociale del suo prossimo settennato, rafforzando il legame tra la massima Istituzione nazionale e i cittadini e rispondendo così anche alla fiducia che gli hanno più volte manifestato guardando con favore ad una sua riconferma. Venerdì 25 febbraio il Capo dello Stato sarà aper rinnovare il sostegno, la vicinanza e la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 e per riaffermare come l’obiettivo della ricostruzione sia condiviso da tutte le istituzioni. È la terza volta che il Presidente della Repubblica si reca nella cittadina ...

