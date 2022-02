“Non la voglio fare più questa cosa”. Delia Duran boom al GF Vip, la frase ad Alex Belli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la puntata del GF Vip in onda giovedì 17 febbraio su Canale 5, Alex Belli ha cercato un chiarimento con Delia Duran seguito delle forti clip che sono andate in onda, riguardo il rapporto ritrovato tra l’attore e Soleil Sorge, che già aveva messo in crisi il loro matrimonio quando Belli era un concorrente del GF Vip 6. L’ex concorrente, da qualche giorno, è rientrato nella Casa al fine di poter recuperare il suo matrimonio e riconquistare la fiducia della moglie e, proprio per questo, le ha chiede di prestare più attenzione alle sue parole “Non devi ascoltare quello che ti dicono gli altri devi ascoltare quello che ti dico io”. Sei un animale da palcoscenico”, ha detto Delia spiegando che lui è sempre pronto alle luci dei riflettori ma facendogli capire che le cose ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la puntata del GF Vip in onda giovedì 17 febbraio su Canale 5,ha cercato un chiarimento conseguito delle forti clip che sono andate in onda, riguardo il rapporto ritrovato tra l’attore e Soleil Sorge, che già aveva messo in crisi il loro matrimonio quandoera un concorrente del GF Vip 6. L’ex concorrente, da qualche giorno, è rientrato nella Casa al fine di poter recuperare il suo matrimonio e riconquistare la fiducia della moglie e, proprio per questo, le ha chiede di prestare più attenzione alle sue parole “Non devi ascoltare quello che ti dicono gli altri devi ascoltare quello che ti dico io”. Sei un animale da palcoscenico”, ha dettospiegando che lui è sempre pronto alle luci dei riflettori ma facendogli capire che le cose ...

