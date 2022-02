"La situazione peggiora": violato il cessate il fuoco. Putin minaccia. Onu: "Rischio catastrofe". Ucraina, la guerra è iniziata? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua a essere alta la tensione ai confini dell'Ucraina. La situazione nei territori del Donbass - dove sono state denunciate 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti filorussi nelle ultime 24 ore - è in costante “deterioramento”, stando alle parole di Vladimir Putin. Il leader del Cremlino ha però aggiunto di essere pronto alle trattative con gli Stati Uniti e con la Nato sui missili a medio e corto raggio e sulla trasparenza militare in Europa. A una condizione però: che i colloqui includano le richieste di garanzie sulla sicurezza avanzate da Mosca. Infine Putin si è detto convinto che le sanzioni contro la Russia a causa della crisi Ucraina arriveranno comunque: “Gli occidentali troveranno una scusa per imporle”. Nel frattempo dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua a essere alta la tensione ai confini dell'. Lanei territori del Donbass - dove sono state denunciate 60 violazioni delilda parte dei separatisti filorussi nelle ultime 24 ore - è in costante “deterioramento”, stando alle parole di Vladimir. Il leader del Cremlino ha però aggiunto di essere pronto alle trattative con gli Stati Uniti e con la Nato sui missili a medio e corto raggio e sulla trasparenza militare in Europa. A una condizione però: che i colloqui includano le richieste di garanzie sulla sicurezza avanzate da Mosca. Infinesi è detto convinto che le sanzioni contro la Russia a causa della crisiarriveranno comunque: “Gli occidentali troveranno una scusa per imporle”. Nel frattempo dalla ...

