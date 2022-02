Advertising

paolovarsi1 : - paolovarsi1 : Hong Kong è al collasso per la strategia “zero Covid”, non per il Covid - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: #HONGKONG #?? ???? È la quinta ondata di infezioni da #COVID19, nonché la più seria per numero di persone contagiate: uffi… - fisco24_info : Covid: Hong Kong rimanda la scelta del nuovo leader: Lam, 'é la fase peggiore della pandemia' - Asiablog_it : #HONGKONG #?? ???? È la quinta ondata di infezioni da #COVID19, nonché la più seria per numero di persone contagiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Hong

"La decisione è dovuta al fatto cheKong si trova ad affrontare la situazione più grave dall'inizio della pandemia due anni fa. È una situazione critica", ha detto ai giornalisti la governatrice ...Per non parlare di Usa eKong che sono in condizioni difficilissime. Gli Usa hanno 3.000 morti ... Leggi anche l'articolo > Vittime del, il legale: "Il ministro Speranza nega responsabilità ...The experts are expected to introduce the mainland's successful experience in controlling the Omicron variant of COVID-19, and conduct a comprehensive inspection and guidance on the anti-epidemic ...aim to support a service sector hit especially hard by restrictions to curb the spread of Covid-19. Shares in Meituan, which has hundreds of millions of users in China, plunged almost 15 percent in ...