Belve, Fagnani: 'Perché non intervisto Mentana e il no di Maria De Filippi' (Di venerdì 18 febbraio 2022) ... la conduttrice romana classe 1978 ha subito chiarito che chi pensa che possa un giorno fare la mossa furba di mettere sotto torchio il suo attuale compagno, il direttore del Tg La7 appunto, si ... Leggi su gossipetv (Di venerdì 18 febbraio 2022) ... la conduttrice romana classe 1978 ha subito chiarito che chi pensa che possa un giorno fare la mossa furba di mettere sotto torchio il suo attuale compagno, il direttore del Tg La7 appunto, si ...

Advertising

VelvetMagIta : Torna #Belve il programma di Francesca Fagnani: Pamela Prati e Paola Ferrari tra gli ospiti della prima serata [VID… - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: 'La collocazione in palinsesto di #Belve non mi piace. Intervistare Mentana? Mai, non uso la mia vita privata per fare… - infoitcultura : Belve, Francesca Fagnani: “La collocazione in palinsesto non mi piace. Intervistare Mentana? Mai, non uso la mia vi… - SerieTvserie : Belve, Francesca Fagnani: “La collocazione in palinsesto non mi piace. Intervistare Mentana? Mai, non uso la mia vi… - tvblogit : Belve, Francesca Fagnani: “La collocazione in palinsesto non mi piace. Intervistare Mentana? Mai, non uso la mia vi… -