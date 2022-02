Autostrade per l’Italia assume ingegneri: Precedenza ai giovani della Si Academy di S. Giovanni a Teduccio (Di venerdì 18 febbraio 2022) I corsi della Si Academy di San Giovanni a Teduccio, nati da un accordo con l’Università Federico II nell’ambito del progetto “Autostrade del Sapere”, si tradurranno presto in concrete possibilità professionali per una trentina di giovani ingegneri: come era stato preannunciato nell’autunno scorso all’avvio dell’attività didattica, il Gruppo Autostrade per l’Italia è pronta a mettere sul tavolo l’assunzione di 24 profili di cui l’azienda ha assoluta necessità. Lo riferisce una nota. Tra questi, engineering coordinator, progettisti, addetti alla direzione lavori, project control, planner e addetti all’ufficio tecnico. Obiettivo: creare le competenze indispensabili per costruire il futuro della mobilità sostenibile e la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) I corsiSidi San, nati da un accordo con l’Università Federico II nell’ambito del progetto “del Sapere”, si tradurranno presto in concrete possibilità professionali per una trentina di: come era stato preannunciato nell’autunno scorso all’avvio dell’attività didattica, il Gruppoperè pronta a mettere sul tavolo l’assunzione di 24 profili di cui l’azienda ha assoluta necessità. Lo riferisce una nota. Tra questi, engineering coordinator, progettisti, addetti alla direzione lavori, project control, planner e addetti all’ufficio tecnico. Obiettivo: creare le competenze indispensabili per costruire il futuromobilità sostenibile e la ...

