The Mandalorian, ecco qual era l'unica preoccupazione di George Lucas riguardo a Baby Yoda (Di giovedì 17 febbraio 2022) A proposito di The Mandalorian, Dave Filoni rivela quale fu l'unica preoccupazione di George Lucas quando si parlò di introdurre Baby Yoda nella serie di Star Wars. The Mandalorian è stata una grande aggiunta al mondo di Star Wars, specialmente per l'introduzione di personaggi molto amati dal pubblico, in particolare Baby Yoda a.k.a. Il Bambino, ovvero Grogu. Ma George Lucas aveva una preoccupazione specifica riguardo a questo personaggio, come rivela anche Dave Filoni. Nel libro "The Art of The Mandalorian: Season 2", come riporta anche Deadline, lo sceneggiatore, produttore e regista di tanti contenuti a tema Star ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 febbraio 2022) A proposito di The, Dave Filoni rivelae fu l'diquando si parlò di introdurrenella serie di Star Wars. Theè stata una grande aggiunta al mondo di Star Wars, specialmente per l'introduzione di personaggi molto amati dal pubblico, in particolarea.k.a. Il Bambino, ovvero Grogu. Maaveva unaspecificaa questo personaggio, come rivela anche Dave Filoni. Nel libro "The Art of The: Season 2", come riporta anche Deadline, lo sceneggiatore, produttore e regista di tanti contenuti a tema Star ...

Advertising

GioelePaglia : The Mandalorian, Carl Weathers dirigerà almeno un episodio della stagione 3 - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian, ecco qual era l'unica preoccupazione di George Lucas riguardo a Baby Yoda… - cardylove2000mh : Ogni volta che guardo The mandalorian o Boba Fett penso a quanto sarebbe bello uno Star Wars diretto da Tarantino. - superbeasto1 : RT @badtasteit: #TheBookOfBobaFett: gli ascolti del finale sono migliori di quelli di #TheMandalorian - superbeasto1 : RT @badtasteit: #TheMandalorian, #CarlWeathers dirigerà almeno un episodio della stagione 3 -