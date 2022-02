Piercamillo Davigo rinviato a giudizio per il caso Amara 30 anni esatti dopo l’inizio di Mani Pulite

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il gup di Brescia Federica Brugnara hal’ex componente del Csmaccusato di rivelazione del segreto d’ufficio per aver divulgato i verbali di Piero, ex avvocato esterno di Eni, sulla presunta loggia Ungheria. La decisione – riferisce Adnkronos – è arrivatatre udienze preliminari, un’ora di camera di consiglio ed esattamente 30l’arresto di Mario Chiesa che aprì la stagione die del pool di magistrati di cuiera tra i volti più noti. In aula non era presente l’ex magistrato impegnato a Pisa per un convegno su Tangentopoli, assente anche il difensore di fiducia Francesco Borasi. La prima udienza del processo è fissata per il ...

Nel giorno in cui si celebra il 30° anniversario dell'inizio di Mani pulite a Brescia uno dei protagonisti di quella inchiesta va a processo. Piercamillo Davigo, ex consigliere del Csm accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria, è stato rinviato a giudizio.