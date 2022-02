Morte di Davide Astori: un certificato falso incastra tre medici rinviati a giudizio a Firenze (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre rinvii a giudizio per un certificato medico che sarebbe risultato falso nell’ambito di una costola del processo per la Morte del capitano della Fiorentina e calciatore della Nazionale italiana Davide Astori, stroncato nella sua camera d’albergo per un arresto cardiaco il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro con la squadra viola in un albergo a Udine alla vigilia della partita con l’Udinese. Tre medici a processo per la Morte di Davide Astori Vanno a processo l’ex direttore della medicina sportiva di Firenze Giorgio Galanti, già condannato a un anno in primo grado per omicidio colposo per il decesso di Astori, il suo successore Pietro Amedeo Modesti e il medico dello ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tre rinvii aper unmedico che sarebbe risultatonell’ambito di una costola del processo per ladel capitano della Fiorentina e calciatore della Nazionale italiana, stroncato nella sua camera d’albergo per un arresto cardiaco il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro con la squadra viola in un albergo a Udine alla vigilia della partita con l’Udinese. Trea processo per ladiVanno a processo l’ex direttore dellana sportiva diGiorgio Galanti, già condannato a un anno in primo grado per omicidio colposo per il decesso di, il suo successore Pietro Amedeo Modesti e il medico dello ...

