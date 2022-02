Michelle Hunziker, la notizia inaspettata: ora per lei è tutto stravolto (Di giovedì 17 febbraio 2022) notizia inaspettata per Michelle Hunziker all’indomani del programma andato in onda su Canale 5: ora per lei cambia tutto La notizia è di pochi minuti fa e ‘rischia’ di cambiare totalmente la vita di Michelle Hunziker che da alcuni giorni sta affrontando anche la separazione da Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker (screenshot canale 5)Ieri la showgirl è andata in onda con la prima puntata di Michelle Impossible su Canale 5, il cui programma ha visto anche la presenza dell’ex marito Eros Ramazzotti e un bacio tra i due che sta facendo sognare i fan. Ad ogni modo, la diretta concorrente Rai 1 ha mandato in on da il film Ero in guerra e non lo sapevo. Su Italia 1, invece, c’erano Le Iene ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 17 febbraio 2022)perall’indomani del programma andato in onda su Canale 5: ora per lei cambiaLaè di pochi minuti fa e ‘rischia’ di cambiare totalmente la vita diche da alcuni giorni sta affrontando anche la separazione da Tomaso Trussardi.(screenshot canale 5)Ieri la showgirl è andata in onda con la prima puntata diImpossible su Canale 5, il cui programma ha visto anche la presenza dell’ex marito Eros Ramazzotti e un bacio tra i due che sta facendo sognare i fan. Ad ogni modo, la diretta concorrente Rai 1 ha mandato in on da il film Ero in guerra e non lo sapevo. Su Italia 1, invece, c’erano Le Iene ...

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - italianspainish : RT @karevismysun: EROS RAMAZZOTTI DEDICA NUOVAMENTE PIÙ BELLA COSA A MICHELLE HUNZIKER DAVANTI TUTTA ITALIA, NON È UN'ESERCITAZIONE #Michel… - Bennyferropaper : RT @karevismysun: EROS RAMAZZOTTI DEDICA NUOVAMENTE PIÙ BELLA COSA A MICHELLE HUNZIKER DAVANTI TUTTA ITALIA, NON È UN'ESERCITAZIONE #Michel… -