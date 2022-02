Mercato auto Europa: gennaio apre in calo, il livello più basso da 22 anni (Di giovedì 17 febbraio 2022) In Europa il 2022 apre il Mercato dell’auto con il volume di immatricolazioni più basso da almeno 22 anni, in lieve calo rispetto a gennaio 2021, che a sua volta aveva già perso 1/4 dei volumi sull’anno precedente, e a -33% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. Nei 30 Paesi europei (UE+UK+EFTA), con 822.423 immatricolazioni, si registra un calo del 2,4% rispetto alle 842.670 unità di un anno fa. L’ACEA, l’Associazione dei costruttori europei, nei giorni scorsi ha previsto per il 2022 un Mercato da 10,5 milioni di immatricolazioni, con un incremento del 7,9% sul 2021: un ritorno alla crescita – dopo due anni di caduta – insufficiente per coprire le perdite del periodo pandemico, rispetto al quale ci ... Leggi su cityroma (Di giovedì 17 febbraio 2022) Inil 2022ildell’con il volume di immatricolazioni piùda almeno 22, in lieverispetto a2021, che a sua volta aveva già perso 1/4 dei volumi sull’anno precedente, e a -33% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. Nei 30 Paesi europei (UE+UK+EFTA), con 822.423 immatricolazioni, si registra undel 2,4% rispetto alle 842.670 unità di un anno fa. L’ACEA, l’Associazione dei costruttori europei, nei giorni scorsi ha previsto per il 2022 unda 10,5 milioni di immatricolazioni, con un incremento del 7,9% sul 2021: un ritorno alla crescita – dopo duedi caduta – insufficiente per coprire le perdite del periodo pandemico, rispetto al quale ci ...

Agenzia_Ansa : Il mercato europeo dell'auto a gennaio segna il livello più basso da 22 anni #ANSA - news_mondo_h24 : Mercato auto, in calo le vendite in Europa. L’allarme di Unrae: “Il gennaio peggiore da 22 anni” - tecnogazzetta : Mercato auto in Europa: il livello più basso da 22 anni - AUTOilmensile : Mercato auto ancora con il segno meno ?? #auto #mercato #europa - BollettinoIl : #Auto: in Italia non piacciono le #ricaricabili. Il #mercato dei #veicoli in Europa, a gennaio, apre l’anno in calo… -